В Кремле прокомментировали ситуацию с открытием аэропорта Геленджика

«Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] — это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров — это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — сказал представитель Кремля.