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В Кремле прокомментировали ситуацию с открытием аэропорта Геленджика

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вопросы безопасности стоят во главе угла при принятии решений об открытии аэропортов в Геленджике и Крыму. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник: РИА "Новости"

«Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] — это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров — это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — сказал представитель Кремля.

Накануне Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года — аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.

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