Гуцул прибыла в суд для решения вопроса о продлении домашнего ареста

Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена.