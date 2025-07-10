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Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

Путин далеко не всегда посещает траурные церемонии, заявил Песков, комментируя прощание с экс-главой Минтранса. О смерти Старовойта стало известно 7 июля, через несколько часов после отставки. Он покончил жизнь самоубийством.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин не всегда имеет возможность посетить траурные мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отсутствие главы государства на церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РБК.

«Здесь не бывает никакой обязаловки. Не могу просто сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что сегодня Путин работает в Кремле. На вторую половину дня у него запланировано совещание с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Прощание со Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию посетил его преемник на должности министра транспорта Андрей Никитин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Подписанный Путиным указ об отставке Старовойта с поста главы Минтранса был опубликован 7 июля. В тот же день стало известно, что он покончил жизнь самоубийством. По словам Пескова, президенту доложили о случившемся «незамедлительно». Похоронить бывшего министра транспорта планируют в Санкт-Петербурге.

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