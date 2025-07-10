Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

Подписанный Путиным указ об отставке Старовойта с поста главы Минтранса был опубликован 7 июля. В тот же день стало известно, что он покончил жизнь самоубийством. По словам Пескова, президенту доложили о случившемся «незамедлительно». Похоронить бывшего министра транспорта планируют в Санкт-Петербурге.