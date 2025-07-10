В МИД РФ рассказали об отклике США на призыв возобновить полеты

Представитель МИД добавил, что Россия настроена на восстановление отношений с США и предпринимает для этого усилия. При этом Сергей Рябков отметил непостоянство администрации Белого дома — команда Дональда Трампа и американский лидер непоследовательны в своих высказываниях и действиях.