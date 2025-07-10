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В МИД РФ рассказали об отклике США на призыв возобновить полеты

Американские власти пока не спешат отвечать конкретными действиями на предложение российской стороны восстановить авиасообщение между Россией и США. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Замглавы дипломатического ведомства оценил отклик на призыв возобновить авиаперелеты между Россией и США как минимальный, пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

Представитель МИД добавил, что Россия настроена на восстановление отношений с США и предпринимает для этого усилия. При этом Сергей Рябков отметил непостоянство администрации Белого дома — команда Дональда Трампа и американский лидер непоследовательны в своих высказываниях и действиях.

10 июля стало известно о намерении Трампа использовать «секретное оружие» — привлечь к работе в отношении России главу Минфина Скотта Бессента. О планах американского президента рассказала газета The Telegraph. Издание обратило внимание, что Скотт Бессент имеет весомый опыт участия в торговых войнах и сможет помочь ослабить экономику России, чтобы заставить Кремль пойти на уступки при урегулировании украинского кризиса.