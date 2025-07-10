В МИД РФ рассказали об отклике США на призыв возобновить полеты

Представитель МИД добавил, что Россия настроена на восстановление отношений с США и предпринимает для этого усилия. При этом Сергей Рябков отметил непостоянство администрации Белого дома — команда Дональда Трампа и американский лидер непоследовательны в своих высказываниях и действиях.
10 июля стало известно о намерении Трампа использовать «секретное оружие» — привлечь к работе в отношении России главу Минфина Скотта Бессента. О планах американского президента рассказала газета The Telegraph. Издание обратило внимание, что Скотт Бессент имеет весомый опыт участия в торговых войнах и сможет помочь ослабить экономику России, чтобы заставить Кремль пойти на уступки при урегулировании украинского кризиса.