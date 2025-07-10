Экс-советник Беглова Шабалатов переехал в правительство Самарской области

Выходец из Воронежского региона, бывший представитель команды губернатора Санкт-Петербурга будет работать в местном Кабмине.
О назначении Виталия Шабалатова стало известно 10 июля. Информацию «МК в Самаре» подтвердили представители правительства губернии. Он будет отвечать за дорожное хозяйство и транспортное обслуживание.
Ранее трудился в юридической сфере. Позже стал помощником главы Воронежской области. Дошел до председателя Кабмина и замгубернатора южного субъекта. После перебрался в Санкт-Петербург и занял пост советника Александра Беглова.
На днях президент Владимир Путин утвердил на посты в судах Самары пять человек. Глава государства подписал соответствующий указ № 463 от 9 июля.
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