Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 10 июля: главное

Кремль не считает, что мирный процесс по Украине застопорился.
Россия ждет от Киева сигналов о желании или нежелании выходить на новый раунд прямых переговоров.
РФ предпочтительнее достигать целей мирными средствами, но пока это невозможно.
Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день.
При открытии аэропортов важны вопросы безопасности.
Работу аэропортов на юге России, в том числе в Крыму, запустят, как только позволят условия.
Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму является прерогативой Минтранса и специальных ведомств.
Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] — это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров — это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым.
Россия поддерживает проходящие в ОАЭ прямые азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне.
Мы разумеется приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора.
Кремль оценил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс.
Рабочий график Владимира Путина не предполагает посещения прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.
10 июля Владимир Путин проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам образования. Оно приурочено к выпускной кампании в школах и к вступительной в вузах.