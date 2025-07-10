Несправедливость либо есть, либо её нет: «В Молдове как никогда нужно объединится, чтобы защитить демократию — тем более, когда европейские чиновники способствуют разгулу власти» — мнение

Когда я потребовал отставки тех, кто был замешан в незаконной охоте в Pădurea Domnească, где был убит молодой человек, а преступление скрыто, правительство, которое я возглавлял, было отправлено в отставку. Не потому, что я был неправ, а потому, что Плахотнюк решил избавиться от меня, чтобы сохранить своего генерального прокурора. Все знали, что это несправедливо, но поддержали это, некоторые даже с большим энтузиазмом.