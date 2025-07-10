Несправедливость либо есть, либо её нет: «В Молдове как никогда нужно объединится, чтобы защитить демократию — тем более, когда европейские чиновники способствуют разгулу власти» — мнение

Несправедливость никогда не бывает чужой — написал в социальных сетях Влад Филат.
На протяжении многих лет я говорил о силе прецедента. Каждый раз, когда против меня совершалась несправедливость, многие предпочитали радоваться или молчать, убеждённые, что если это их лично не касается, то несправедливость становится «справедливой». Они довольствовались мелкими сиюминутными выгодами, не заглядывая дальше.
Когда я потребовал отставки тех, кто был замешан в незаконной охоте в Pădurea Domnească, где был убит молодой человек, а преступление скрыто, правительство, которое я возглавлял, было отправлено в отставку. Не потому, что я был неправ, а потому, что Плахотнюк решил избавиться от меня, чтобы сохранить своего генерального прокурора. Все знали, что это несправедливо, но поддержали это, некоторые даже с большим энтузиазмом.
Когда Конституционный суд был превращён в политический инструмент для того, чтобы устранить меня с поста премьер-министра, я предупреждал: если не вмешаться, суд станет орудием тех, кто находится у власти. Так и произошло. Сегодня тот же суд снова используется также только другими. И те, кто тогда аплодировал, сегодня возмущаются.
Когда меня арестовали только для того, чтобы вывести из политической игры, я ясно сказал: конечная цель не я, а сам политический процесс. Создали опасный прецедент, который ударил по многим другим. За этим последовал захват государства и устранение неудобных: депутатов, министров, мэров, судей, генерального прокурора, даже бывшего президента.
Когда Майя Санду и подконтрольная ей юстиция заблокировали моё право быть избранным, игнорируя ясное решение ЕСПЧ, снова решили, что «это не проблема». Для кого-то это было всего лишь устранение политического конкурента.
Но все эти эпизоды не про меня. Это явное доказательство того, что несправедливость никогда не остаётся чужой. Что молчание или радость перед лицом несправедливости всегда оборачиваются против нас самих.
Сейчас, как никогда, нужно объединить всё, что ещё осталось здорового в нашем обществе. Пора преодолеть амбиции, обиды и личные интересы. Нужно защищать друг друга, когда кого-то несправедливо обижают, нужно защищать демократию. Только так мы сможем противостоять этому разгулу власти. Тем более что европейские чиновники, вместо того чтобы защищать ценности, на которые они ссылаются, закрывают глаза или даже становятся соучастниками.
Несправедливость либо есть, либо её нет. И когда мы не проявляем позицию только потому, что «нас это не касается», она в итоге ударит по каждому из нас.
Важно, чтобы наше внимание было сосредоточено не на одной или другой персоне, а на глубоком решении ситуации в Республике Молдова. Если Молдова найдёт свой путь к нормальности и справедливости, тогда и те, кто сегодня страдает несправедливо, смогут в конечном итоге найти свою правоту и быть реабилитированы.
Будущее этой страны зависит от того, насколько мы знаем и умеем быть едиными, когда это действительно важно. Быть едиными не значит думать одинаково. Это значит подниматься вместе, когда мы видим, что закон попирается, а достоинство людей уничтожается.
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