Европарламент отклонил вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

Предложение о вынесение вотума недоверия главе ЕК возникло из-за коррупционного скандала, связанного с вакцинами от COVID-19. В 2021 году Евросоюз заключил с Pfizer сделку на поставку 900 млн доз вакцин от COVID-19 на €35 млрд. В июле 2024-го суд ЕС постановил, что ЕК не предоставила гражданам необходимый доступ к информации о закупках этих вакцин. Опубликованные же документы по контрактам были отредактированы.