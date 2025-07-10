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Лавров встретился с Рубио в Куала-Лумпуре

Встреча Рубио и Лаврова на полях АСЕАН готовилась, сообщала ранее представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН, передает корреспондент РБК.

С российской стороны во встрече участвует и.о. директора департамента Атлантики МИД России Кирилл Михайлов, начальник отдела департамента Северной Америки МИД России Александр Посылкин. С американской — помощник госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и директор отдела планирования политики Государственного департамента США Майкл Энтон.

Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла в рамках российско-американских консультаций в Эр-Рияде в феврале. Они также провели несколько телефонных разговоров, а 4 июля российский министр направил своему американскому коллеге поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США.

О том, что встреча Лаврова и Рубио пройдет, сообщала РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До этого Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И.

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