Polskie Radio: Польша приобрела радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с Россией

Согласно статье, контракт предусматривает поставку 18 радиолокационных систем STAR-X, предназначенных для обнаружения низколетящих целей, таких как самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Его стоимостью составляет 430 млн злотых (около 125 млн долларов).
По данным информационного агентства IAR, радары будут поставлены польско-израильским консорциумом, образованным компаниями Elta System и Candid. Гендиректор польской Candid Дариуш Кениг подчеркнул, что сотрудничество с израильскими партнерами обеспечит Польше «возможность развиваться и совершенствоваться в области морского наблюдения».
Ожидается, что первые радиолокационные станции поступят в польскую армию в 2027 году.
Как пояснил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на церемонии подписания, этот контракт необходим, чтобы максимально обезопасить польское побережье.
Это важный шаг на пути к усилению защиты наших территориальных вод и побережья Балтийского моря. Контролируя действия России в воздушном пространстве и на Балтийском море, мы должны использовать все доступные инструменты для ее сдерживания.
По мнению аналитиков, усиление наблюдения имеет ключевое значение для предотвращения диверсий в отношении критически важной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы, в Балтийском море, говорится в статье. Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда заявил, что «защита польского неба и побережья выходит на гораздо более высокий уровень» и теперь Польша «сможет наблюдать за всем, что плавает в Балтийском море, и что летает в воздухе — за всеми видами ракет, беспилотников, кораблей, за всем, что могут обнаружить эти радары».