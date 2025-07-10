Polskie Radio: Польша приобрела радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с Россией

По мнению аналитиков, усиление наблюдения имеет ключевое значение для предотвращения диверсий в отношении критически важной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы, в Балтийском море, говорится в статье. Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда заявил, что «защита польского неба и побережья выходит на гораздо более высокий уровень» и теперь Польша «сможет наблюдать за всем, что плавает в Балтийском море, и что летает в воздухе — за всеми видами ракет, беспилотников, кораблей, за всем, что могут обнаружить эти радары».