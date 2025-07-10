Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод

Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток. Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии «Шор» и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2023 году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток, который дважды продлевали. Первого июля судебный процесс перешел к этапу прений, обвинение требует для Гуцул девять лет заключения. Приговор должны объявить 5 августа. Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.