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Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа

Секретная служба США отстранила от работы шестерых своих агентов из-за нарушений, которые привели к попытке покушения на президента Дональда Трампа в июле прошлого года в Пенсильвании, когда он избирался на второй срок. Об этом сообщает CBS News.

Источник: AP 2024

Заместитель директора Секретной службы Мэтт Куинн сообщил телеканалу, что дисциплинарные взыскания варьировались от 10 до 42 дней отстранения от работы без выплат и льгот. После возвращения к работе эти сотрудники были переведены на должности с ограниченными оперативными полномочиями или пониженным уровнем ответственности.

«Мы предельно сосредоточены на устранении первопричины проблемы. Мы не решим проблему просто увольнениями. Мы сосредоточимся на коренных причинах и устраним недостатки, которые привели нас к этой ситуации», — заявил Куинн.

Он отметил, что Секретная служба полностью берет на себя ответственность за то, что попытка покушения на Трампа была допущена.

В рамках мер по устранению первопричин просчетов, допущенных в Пенсильвании, Секретная служба внедрила новый парк военных дронов и мобильных командных пунктов, позволяющих агентам напрямую связываться по радио с местными правоохранительными органами — такой уровень взаимодействия отсутствовал в прошлом году.

Покушение на Трампа произошло в городе Батлер в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года, когда политик выступал на предвыборном митинге. Трамп получил ранение правого уха, двое его сторонников пострадали, еще один погиб. Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы.

В декабре 2024 года двухпартийная рабочая группа Палаты представителей опубликовала отчет, в котором установила, что ошибки в обеспечении безопасности, приведшие к попытке покушения, «не ограничивались самим предвыборным мероприятием».

Законодатели отметили, что «имевшиеся ранее проблемы в руководстве и подготовке агентов создали среду», в которой стали возможны такие провалы, как назначение сотрудников Секретной службы с минимальным или нулевым опытом на ответственные должности. Также в отчете указано на недостаточную координацию между Секретной службой и другими правоохранительными органами.

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