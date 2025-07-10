Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа

Законодатели отметили, что «имевшиеся ранее проблемы в руководстве и подготовке агентов создали среду», в которой стали возможны такие провалы, как назначение сотрудников Секретной службы с минимальным или нулевым опытом на ответственные должности. Также в отчете указано на недостаточную координацию между Секретной службой и другими правоохранительными органами.