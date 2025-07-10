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Лавров и Рубио завершили переговоры в Куала-Лумпуре

Делегации России и Украины, возглавляемые главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио завершили переговоры в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН, передает корреспондент РБК.

Встреча длилась около 50 минут.

С российской стороны во встрече участвовал и.о. директора департамента Атлантики МИД России Кирилл Михайлов, начальник отдела департамента Северной Америки МИД России Александр Посылкин. С американской — помощник госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и директор отдела планирования политики Государственного департамента США Майкл Энтон.

Предыдущая личная встреча Лаврова и Рубио состоялась в феврале в Эр-Рияде. Политики также несколько раз разговаривали по телефону.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в июне рассказывал, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. 4 июля российский министр отправил американскому коллеге телеграмму с поздравлением с Днем независимости США. Он выразил надежду, что отношения между странами «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул необходимость учитывать «реалии на земле».

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