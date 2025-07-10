Вице-спикера Воронежской облдумы Сергея Рудакова отправили в отставку

Такое решение депутаты облдумы приняли сегодня, 10 июля, на заседании законодательного собрания.
По неподтвержденным данным, Сергей Иванович решил отдать депутатский мандат по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Сообщается, что согласно областному законодательству, Рудакову единовременно выплатят 23 оклада, а его пенсия составит 75% от оклада, который он получал за последние месяцы работы.
Напомним, что Сергей Рудаков единственный из депутатов, которого избирали во все 6 созывов облдумы. Каждый раз он проходил по партийным спискам от КПРФ. В свое время (при губернаторе Алексее Гордееве) Сергей Иванович возглавлял воронежское отделение партии КПРФ. В 2021 году его на партийных выборах обошел Андрей Рогатнев, но Рудаков оставался членом обкома КПРФ.
Также Сергей Рудаков имеет ученое звание доктора философских наук и является профессором кафедры философии ВГУ, чем впоследствии и планирует продолжать заниматься.