Вице-спикера Воронежской облдумы Сергея Рудакова отправили в отставку

Напомним, что Сергей Рудаков единственный из депутатов, которого избирали во все 6 созывов облдумы. Каждый раз он проходил по партийным спискам от КПРФ. В свое время (при губернаторе Алексее Гордееве) Сергей Иванович возглавлял воронежское отделение партии КПРФ. В 2021 году его на партийных выборах обошел Андрей Рогатнев, но Рудаков оставался членом обкома КПРФ.