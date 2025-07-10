TWZ: в порт Исландии впервые зашла американская атомная подлодка

Арктический регион превращается в потенциальную «горячую точку», считает издание. В него вкладываются значительные средства, особенно со стороны России, пишет TWZ. Также на Западе растет обеспокоенность в связи с недавним наращиванием российских сил вдоль границы с Финляндией. Кроме того, за последние несколько лет активность российских подводных лодок в этом регионе значительно возросла, говорится в статье.