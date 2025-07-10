TWZ: в порт Исландии впервые зашла американская атомная подлодка

Согласно статье, с 2023 года субмарины США совершили шесть заходов в территориальные воды островного государства.
Частота таких «визитов» будет диктоваться «необходимостью в каждый конкретный момент», сообщили в Министерстве иностранных дел Исландии.
Сегодняшнее событие является поворотным моментом, подчеркивающим нашу непоколебимую приверженность коллективной обороне и безопасности в Арктике. Наши подводные силы… патрулируют морские глубины и служат сдерживающим фактором во все более сложном и противоречивом мире.
Арктический регион превращается в потенциальную «горячую точку», считает издание. В него вкладываются значительные средства, особенно со стороны России, пишет TWZ. Также на Западе растет обеспокоенность в связи с недавним наращиванием российских сил вдоль границы с Финляндией. Кроме того, за последние несколько лет активность российских подводных лодок в этом регионе значительно возросла, говорится в статье.
Соединенные Штаты и Исландия придерживаются общей цели снижения напряженности в Арктике, полностью осознавая усилия России по наращиванию своего военного присутствия в регионе.
Учитывая местоположение Исландии, она долгое время служила стратегическим форпостом для США. На протяжении всей холодной войны 57-е истребительное авиакрыло ВВС США базировалось на авиабазе Кефлавик, где обеспечивало круглосуточную противовоздушную оборону. Кроме того, в тот период там были развернуты американские патрульные самолеты морской авиации (MPA). Сейчас подразделения многоцелевых американских самолетов P-8A Poseidon вместе с самолетами других стран НАТО обеспечивают противовоздушную оборону страны, у которой нет собственных истребителей, пишет TWZ.
В Мурманске базируются одни из самых боеспособных подводных лодок России, такие как атомная подлодка «Казань», которая относится к проекту 885 М «Ясень-М». А Исландия является ключевым пунктом слежения за российскими подлодками, прежде чем они успевают скрыться в Атлантическом океане и потенциально подвергнуть опасности восточное побережье США, отмечает издание.