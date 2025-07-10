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Мерц призвал Трампа «оставаться» с европейцами в вопросе Украины

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа «оставаться» с европейцами в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«У меня есть два послания. Одно адресовано Москве и [президенту РФ Владимиру] Путину. Послание довольно простое: “мы не сдадимся”», — заявил Мерц, выступая на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Второе послание, по его словам, адресовано Вашингтону и Трампу. «Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире, — сказал канцлер ФРГ. — Оставайтесь с нами по эту сторону и на этой странице нашей общей истории».

В то же время Мерц заявил, что Германия продолжит поддерживать стабилизацию и реконструкцию энергетической системы Украины.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву «еще некоторое количество оружия». По его словам, речь идет «преимущественно об оборонительном» вооружении.

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