Россия настроена на развитие связей с Молдавией, заявил Новак

«Россия настроена на сохранение и развитие многовековых связей с республикой Молдовой, продолжение диалога со всеми конструктивно настроенными политическими силами республики, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета, сохранения ее нейтрального статуса и укрепления дружественных отношений с нашей страной», — сказал Новак на встрече с представителями «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».
Он отметил, что Москву и Кишинев связывают давние исторические связи, вопросы традиционного добрососедства и сотрудничества. «Историческая традиция межгосударственных связей между Россией и Молдовой сложилась неслучайно — связи стран всегда укреплялись во всей общности интересов», — указал вице-премьер.
Новак добавил, что Россия всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках.
«Ценим и стимулируем развитие межрегиональных связей между нашими странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного взаимодействия», — заключил он.
Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, а также глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.