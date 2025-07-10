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Россия настроена на развитие связей с Молдавией, заявил Новак

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия настроена на сохранение и развитие многовековых связей с Молдавией и сотрудничество со всеми конструктивно настроенными политическими силами, которые отстаивают национальные интересы республики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Источник: © РИА Новости

«Россия настроена на сохранение и развитие многовековых связей с республикой Молдовой, продолжение диалога со всеми конструктивно настроенными политическими силами республики, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета, сохранения ее нейтрального статуса и укрепления дружественных отношений с нашей страной», — сказал Новак на встрече с представителями «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

Он отметил, что Москву и Кишинев связывают давние исторические связи, вопросы традиционного добрососедства и сотрудничества. «Историческая традиция межгосударственных связей между Россией и Молдовой сложилась неслучайно — связи стран всегда укреплялись во всей общности интересов», — указал вице-премьер.

Новак добавил, что Россия всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках.

«Ценим и стимулируем развитие межрегиональных связей между нашими странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного взаимодействия», — заключил он.

Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, а также глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

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