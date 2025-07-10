Провалившийся вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен не повод для радости: факт голосования указывает на потерю доверия не только у радикалов, но и сторонников — чем это грозит президентке Молдо

Евродепутат от партии AUR Георге Пиперя выступил на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге по вотуму недоверия Еврокомиссии и ее главе Урсуле фон дер Ляйен, в адрес которой прозвучали серьезные обвинения в коррупции при заключении контракта по поставкам вакцин от ковида.
Румынский депутат Европарламента Георге Пиперя (партия AUR) заявил, что, инициировав вотум недоверия Европейской комиссии — первый за последние 11 лет — он стремится не к подрыву ЕС, а, наоборот, к восстановлению забытых демократических механизмов в Евросоюзе и к прекращению тревожной тенденции концентрации власти.
Пиперя резко раскритиковал отсутствие прозрачности, злоупотребление властью и серьёзные провалы Комиссии в управлении европейскими фондами, кризисом нелегальной миграции и пандемией. Он заявил, что нынешнее руководство европейских институтов опасно отдаляется от основополагающих демократических принципов.
Пиперя отметил, что его инициатива вызвала «изумление в администрации Европарламента, где такого не происходило уже 11 лет».
Вот речь политика:
"Вотум недоверия — это конституционный инструмент, направленный на укрепление демократии. Это не проблема, а шанс найти решение.
Нынешний вотум говорит о серьёзных, неоспоримых фактах и о нарушении важнейших принципов. Отсутствие прозрачности и нарушение авторитета правосудия подтверждаются решением Суда Европейского Союза, которое Комиссия отказалась исполнять.
О неэффективном расходовании средств Механизма восстановления и устойчивости свидетельствуют последние отчёты Европейской счётной палаты. Обход дискуссий и решений Европарламента стал причиной иска, поданного парламентом против Комиссии в Суд ЕС.
Комиссия незаконно присвоила полномочия государств-членов, обошла парламент в ключевых решениях и нарушила принцип разделения властей.
Недемократическая концентрация власти в руках главы Комиссии противоречит принципу баланса и разделения полномочий.
Процесс принятия решений стал непрозрачным и произвольным, что сегодня вызывает обоснованные опасения по поводу злоупотреблений и коррупции. Цена бюрократической одержимости ЕС, такой как борьба с изменением климата, оказалась колоссальной. В экономике это привело к росту банкротств простых людей и предпринимателей, и даже к рискам дефолта отдельных стран.
Раскол единого рынка и двойные стандарты углубили разрыв между регионами ЕС. Немногочисленные средства, привлечённые Румынией через национальный план восстановления и устойчивости, идут на импорт, а не на устойчивое развитие страны. Неконтролируемая миграция стала социальной бомбой. Бремя приёма мигрантов ложится на наименее развитые страны — то, что происходит сейчас на границе Германии и Польши, это скандал, который вскоре станет обыденностью.
В то время как бедность и деградация образования стали эндемичными, некоторые политические лидеры и их бизнес-партнёры потеряли всякую порядочность — если она вообще у них была. Пока большинство страдало в пандемию, другие увеличивали свои состояния за счёт государственных контрактов. Мир разрушает не кризис, а жадность тех, кто на них зарабатывает.
Индустрия страха — один из самых прибыльных бизнесов в мире. Вот почему страх распространялся быстрее, чем вирус. Под прикрытием страха госконтракты перестали заключаться публично — всё происходит за кулисами. Если сегодня европейцы, особенно румыны, живут хуже, чем в 2019 году, то это потому, что обе комиссии фон дер Ляйен потерпели провал.
Если свобода мнений сейчас находится на уровне тоталитарных режимов, то это потому, что комиссии фон дер Ляйен с 2019 года заморозили и заключили её в тюрьму. Если в ЕС происходит демократическая деградация — это вина Урсулы фон дер Ляйен. ЕС может вновь стать территорией демократии и свободы, но для этого нужно «проветрить дом» и срочно сменить управляющего. Мы все едем в автобусе, который мчится со скоростью 200 км/ч в стену, а водитель пьян. Надо срочно сменить водителя и изменить курс.
Как сказал Черчилль: это не начало конца, это — конец начала".
Вотум недоверия в Европарламенте — крайне редкая мера. За всю историю существования Евросоюза ни один глава Еврокомиссии не был смещён таким способом.