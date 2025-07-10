Если свобода мнений сейчас находится на уровне тоталитарных режимов, то это потому, что комиссии фон дер Ляйен с 2019 года заморозили и заключили её в тюрьму. Если в ЕС происходит демократическая деградация — это вина Урсулы фон дер Ляйен. ЕС может вновь стать территорией демократии и свободы, но для этого нужно «проветрить дом» и срочно сменить управляющего. Мы все едем в автобусе, который мчится со скоростью 200 км/ч в стену, а водитель пьян. Надо срочно сменить водителя и изменить курс.