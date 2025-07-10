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У бывшего главы Волжского района изъяли два земельных участка

В Самарской области у бывшего главы муниципалитета отобрали незаконные участки.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прокуратура добилась изъятия двух земельных участков у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина. Он покинул этот пост в 2023 году. Вскоре выяснилось, что он незаконно приобрел незаконные участки, и прокуратура подала в суд. Участки площадью 2000 квадратных метров располагались на территории Поволжской агролесомелиоративной опытной станции.

— Земельные участки в 2005 году выбыли из состава земель сельскохозяйственного назначения в собственность главы района незаконно, — прокомментировала пресс-служба генпрокуратуры.

На Макридина завели уголовное дело, но прекратили в связи с истечением сроков давности. Прокуратура обжаловала это решение, и участки были истребованы из незаконного владения.