У бывшего главы Волжского района изъяли два земельных участка

В Самарской области прокуратура добилась изъятия двух земельных участков у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина. Он покинул этот пост в 2023 году. Вскоре выяснилось, что он незаконно приобрел незаконные участки, и прокуратура подала в суд. Участки площадью 2000 квадратных метров располагались на территории Поволжской агролесомелиоративной опытной станции.