У бывшего главы Волжского района изъяли два земельных участка

В Самарской области прокуратура добилась изъятия двух земельных участков у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина. Он покинул этот пост в 2023 году. Вскоре выяснилось, что он незаконно приобрел незаконные участки, и прокуратура подала в суд. Участки площадью 2000 квадратных метров располагались на территории Поволжской агролесомелиоративной опытной станции.
— Земельные участки в 2005 году выбыли из состава земель сельскохозяйственного назначения в собственность главы района незаконно, — прокомментировала пресс-служба генпрокуратуры.
На Макридина завели уголовное дело, но прекратили в связи с истечением сроков давности. Прокуратура обжаловала это решение, и участки были истребованы из незаконного владения.