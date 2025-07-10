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Алиев и Пашинян договорились продолжать прямой диалог Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Абу-Даби обсудили аспекты урегулирования отношений стран. В совместном заявлении сторон говорится, что лидеры договорились продолжать двусторонние контакты и поручили госкомиссиям продолжать работу по делимитации границы.

Источник: AP 2024

«Стороны подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, касающихся процесса нормализации отношений, и на этой основе была достигнута договоренность о продолжении такого диалога, направленного на результат», — говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и Армении.

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в ОАЭ продлились около пяти часов. Лидеры встретились спустя почти четыре месяца после согласования текста мирного договора, который до сих пор не подписан из-за дополнительных условий азербайджанской стороны. Азербайджан требует роспуска Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, а также изменения конституции Армении.

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