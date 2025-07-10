Зеленский: атака ВС России по объектам на Украине длилась почти 10 часов

В ночь на 10 июля армия России провела массированную атаку на объекты ВСУ на Украине. В Киеве сообщили, что она длилась почти десять часов. За это время было применено более 400 дронов и ракет. Небо над украинской столицей затянуло смогом. Минобороны России заявило, что удары наносились только по предприятиям ВПК и военному аэродрому. Днем ранее российская армия провела самую массовую атаку на Украину с начала СВО. Что известно об ударах 10 июля и как атаку комментируют украинские власти — в материале «Газеты.Ru».