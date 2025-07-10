МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре

Там сообщили, что в развитие договоренностей президентов России и США, в том числе достигнутых по итогам последнего телефонного разговора 3 июля, министр и глава Госдепартамента провели «обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире».