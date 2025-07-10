Токаев создал Совет по управлению Нацфондом и возглавил его

Соответствующий Указ президента опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК.
«Образовать Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан», — говорится в документе.
Состав Совета представлен в следующем порядке:
- Президент Республики Казахстан, председатель
- Премьер-министр Республики Казахстан
- Председатель сената парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Руководитель администрации президента Республики Казахстан
- Председатель Национального банка Республики Казахстан
- Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан
- Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
- Министр финансов Республики Казахстан
- Министр национальной экономики Республики Казахстан
Также указом устанавливается, что Совет по управлению Национальным фондом РК (далее — Совет) является консультативно-совещательным органом при президенте. Решения Совета носят рекомендательный характер.
Основными задачами Совета являются оказание содействия и выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования средств Национального фонда РК (далее — Фонд) и управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.
Совет рассматривает вопросы использования средств Фонда в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.
Совет для выполнения задач осуществляет:
- выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;
- рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям целевых трансфертов из Фонда в республиканский бюджет, направляемых по решению Президента Республики Казахстан на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования;
- рассмотрение и выработку предложений по финансированию проектов общестранового значения за счет средств Фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния с учетом результатов экспертизы проектов;
- выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения в Фонде;
- выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.
Добавим, указ вводится в действие со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.