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Токаев создал Совет по управлению Нацфондом и возглавил его

4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Совета по управлению Нацфондом РК. Согласно документу, председателем Совета является сам Токаев, передает NUR.KZ.

Источник: Акорда

Соответствующий Указ президента опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК.

«Образовать Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан», — говорится в документе.

Состав Совета представлен в следующем порядке:

  • Президент Республики Казахстан, председатель
  • Премьер-министр Республики Казахстан
  • Председатель сената парламента Республики Казахстан (по согласованию)
  • Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию)
  • Руководитель администрации президента Республики Казахстан
  • Председатель Национального банка Республики Казахстан
  • Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан
  • Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
  • Министр финансов Республики Казахстан
  • Министр национальной экономики Республики Казахстан

Также указом устанавливается, что Совет по управлению Национальным фондом РК (далее — Совет) является консультативно-совещательным органом при президенте. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Основными задачами Совета являются оказание содействия и выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования средств Национального фонда РК (далее — Фонд) и управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.

Совет рассматривает вопросы использования средств Фонда в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

Совет для выполнения задач осуществляет:

  1. выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;
  2. рассмотрение и выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;
  3. рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям целевых трансфертов из Фонда в республиканский бюджет, направляемых по решению Президента Республики Казахстан на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования;
  4. рассмотрение и выработку предложений по финансированию проектов общестранового значения за счет средств Фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния с учетом результатов экспертизы проектов;
  5. выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения в Фонде;
  6. выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
  7. рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
  8. выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
  9. рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

Добавим, указ вводится в действие со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.