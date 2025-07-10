Беларусь готова показать иностранным наблюдателям все эпизоды учений «Запад»

Но учение закончилось, российские войска уехали, наши подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. А что произошло в самой Европе? Как бы реагируя на «Запад-2009», там появились батальонные тактические группы. И уже столько лет их количество только возрастает. Сегодня в Европе их 19, и 10 из них расположены непосредственно в сопредельных с нами странах.