Беларусь готова показать иностранным наблюдателям все эпизоды учений «Запад»

По его словам, для снижения напряженности и подтверждения приверженности мирным инициативам, повышения доверия в сфере безопасности было принято решение по удалению эпизодов маневров от границ.
Кроме того, уменьшили численность, состав войск. Мы пригласили иностранных наблюдателей и готовы их допустить ознакомиться со всеми эпизодами и вариантами учения.
При этом начальник Генштаба обратил внимание, что информационный фон вокруг учения «Запад-2025» отражает ситуацию, которая была 15−17 лет назад. Тогда в Европе все говорили о том, что грядет российская агрессия, якобы в Беларусь прибыли 200 тысяч российских военных, которые готовы наступать на страны Балтии.
Но учение закончилось, российские войска уехали, наши подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. А что произошло в самой Европе? Как бы реагируя на «Запад-2009», там появились батальонные тактические группы. И уже столько лет их количество только возрастает. Сегодня в Европе их 19, и 10 из них расположены непосредственно в сопредельных с нами странах.