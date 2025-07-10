В Прикамье обсудили итоги выдвижения кандидатов на выборы губернатора

Участники экспертного клуба обсудили итоги выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края. Они подчеркнули высокий уровень конкуренции: документы на выдвижение в краевую избирательную комиссию сдали 11 человек. Это рекорд для современных выборов в Прикамье в 21 веке. Кандидатов выдвинули парламентские и непарламентские партии, кроме того, три кандидата идут в порядке самовыдвижения.
Всего в России проходят выборы губернаторов в двадцати регионах, в пяти из них предусмотрено самовыдвижение, поясняет политический консультант Людмила Ознобишина: «Пермский край показывает высокую конкурентность, он один из лидеров и по количеству кандидатов в целом, и по количеству самовыдвиженцев в частности. Серьезность намерений кандидатов покажет то, как они соберут документы на регистрацию».
Главный редактор по спецпроектам медиагруппы «МАГМА» Михаил Майоров рассказал, что на процедуре сдачи документов на выдвижение присутствовали члены Общественной палаты и журналисты, а избирательная комиссия Пермского края в случае необходимости консультировала кандидатов — все они получили исчерпывающие пояснения. Также по запросу кандидатов избирком оказывал им содействие в дистанционном открытии специального избирательного счета в банке.
Эксперты полагают, что избирательная кампания проходит спокойно. Доктор политических наук Надежда Борисова оценила процесс как рутинный.
Михаил Мухин, член Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, отметил отсутствие эксцессов: «Ведется серьезное информирование о грядущих выборах со стороны краевой избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий, а вот подавшие документы пока не очень активны, но, может, они в полях, собирают подписи для прохождения муниципального фильтра».
Эксперты отмечают, что сбор подписей депутатов — так называемый муниципальный фильтр — отражает результаты работы региональных отделений партий в территориях, поскольку партии должны в первую очередь опираться на представляющих их депутатов. Если их недостаточно, за подписями приходится обращаться к самовыдвиженцам и депутатам от других партий.
Напомним, что всем кандидатам нужно собрать и в срок с 25 по 30 июля 2025 года представить в крайизбирком 48 подписей муниципальных депутатов из 33 округов региона в поддержку выдвижения. При этом каждый депутат может поддержать только одного кандидата. Самовыдвиженцам, помимо этого, необходимо еще собрать подписи примерно 20 тысяч избирателей, причем половина из них может быть цифровыми, собранными на портале «Госуслуги». Эксперты акцентировали, что пока не видят активности самовыдвиженцев в этом вопросе.
Политический консультант Людмила Ознобишина назвала такой подход несерьезным: «Невозможно собрать с нулевой известностью подписи муниципальных депутатов и двадцать тысяч подписей избирателей. Мы должны эту активность с вами как эксперты видеть. Но пока мы эту активность не ощущаем».
При этом у кандидатов от системно работающих в муниципалитетах партий сбор подписей депутатов не вызовет сложностей. Успешное прохождение муниципального фильтра становится итогом долгой планомерной работы. Если же вспоминать об этом раз в пять лет, накануне выборов губернатора, то, естественно, с прохождением муниципального фильтра возникнут трудности, подчеркнула кандидат политических наук Алёна Садилова.