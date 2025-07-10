В Прикамье обсудили итоги выдвижения кандидатов на выборы губернатора

Напомним, что всем кандидатам нужно собрать и в срок с 25 по 30 июля 2025 года представить в крайизбирком 48 подписей муниципальных депутатов из 33 округов региона в поддержку выдвижения. При этом каждый депутат может поддержать только одного кандидата. Самовыдвиженцам, помимо этого, необходимо еще собрать подписи примерно 20 тысяч избирателей, причем половина из них может быть цифровыми, собранными на портале «Госуслуги». Эксперты акцентировали, что пока не видят активности самовыдвиженцев в этом вопросе.