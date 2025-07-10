Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод

Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Развитие событий может повлиять на ход судебного процесса и сроки его завершения.️