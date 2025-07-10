Генштаб: Беларусь опирается на опыт России в военной сфере

Все на поле боя все равно решает солдат. Артиллерия, танки, боевые машины — это средства обеспечения жизнедеятельности и функционирования солдата.
По его словам, в республике найден баланс между разными родами и видами войск. Сейчас развивается беспилотная авиация как особое направление в белорусской армии.
Начальник Генштаба уточнил, что в Беларуси продолжают развивать инженерные войска, РХБЗ, РЭБ, артиллерию и контрбатарейную борьбу, современные системы дальнего поражения («Полонезы» и «Искандеры»).
Мы обучаем военных, будущих офицеров применению всех видов вооружений. Изучаем много вопросов в других странах, но большой упор делаем на опыт нашего стратегического союзника и партнера — России. Активно взаимодействуем с партнерами по ОДКБ. Есть чему поучиться фактически в каждой стране и есть чему поучиться у нас.
Белорусские военнослужащие регулярно проходят обучение в России. В марте 2024 года Минск и Москва подписали соглашение о создании совместных учебно-боевых центров. Ранее сообщалось, что они появятся на базе уже действующих воинских частей.