Генштаб: Беларусь опирается на опыт России в военной сфере

Мы обучаем военных, будущих офицеров применению всех видов вооружений. Изучаем много вопросов в других странах, но большой упор делаем на опыт нашего стратегического союзника и партнера — России. Активно взаимодействуем с партнерами по ОДКБ. Есть чему поучиться фактически в каждой стране и есть чему поучиться у нас.