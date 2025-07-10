Гуцул возглавит список блока «Победа» на выборах в молдавский парламент

Вы все прекрасно знаете, что я в политике не так давно, но за эти два года сколько переживаю я, и сколько пришлось на мою голову, ни один политик в нашей стране за 30 лет такого не испытывал. Конечно, я постараюсь оправдать доверие нашей команды, я приму предложение.