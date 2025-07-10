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Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Молдавские фермеры страдают из-за отсутствия связей с Россией, отношения стран необходимо восстановить, заявила глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

Источник: Sputnik

«Ситуация очень сложная из-за того, что нет контактов и взаимопонимания. Это отражается на экономической составляющей каждого человека. Из-за того, что высокие цены на газ, на свет и нет рынка в Российскую Федерацию, страдают фермеры. Только в 2024 году 31 тысяча фермеров в республике Молдова закрыли свое дело. Каждый четвертый человек в стране — на уровне бедности», — сказала Влах на встрече представителей представителей «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Она добавила, что необходимо восстановить отношения между странами.

По словам лидера партии «Будущее Молдовы» Василия Тарлева, у Кишинева и Москвы сейчас есть проблемы в торговле, инвестициях, налогах, логистике, энергетическом комплексе. «Я думаю, что при обоюдном желании мы сумеем решить эти задачи», — заключил политик.

Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, а также глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

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