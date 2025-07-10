Молдавский политик призвала восстановить отношения с Россией

«Ситуация очень сложная из-за того, что нет контактов и взаимопонимания. Это отражается на экономической составляющей каждого человека. Из-за того, что высокие цены на газ, на свет и нет рынка в Российскую Федерацию, страдают фермеры. Только в 2024 году 31 тысяча фермеров в республике Молдова закрыли свое дело. Каждый четвертый человек в стране — на уровне бедности», — сказала Влах на встрече представителей представителей «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» с вице-премьером РФ Александром Новаком.