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Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Молдавии надеются, что поставки российского газа в республику восстановятся, заявил лидер «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ) Игорь Додон.

Источник: © РИА Новости

«Молдавские власти отказались от прямых контрактов с российскими партерами. Более того, они пошли на то, что создали практически неприемлемые условия работы “Молдовагаз”. Мы уверены, что нужно возвращаться к прямому диалогу… Мы должны вернуться к нашей повестке, к прямым поставкам», — сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Он отметил, что В 2020 году Молдавия покупала газ у России за 148 долларов за тысячу кубометров. По словам политика, это была самая низкая цена за последние 10−15 лет. «Безусловно, это были очень выгодные тарифы для конечного потребителя, для нашей экономики и конкурентоспособности наших товаров. С приходом нынешней власти мы закупали российский газ по 842 долларов. Тарифы выросли тоже в семь раз», — добавил Додон.

В повестке встречи также есть серьезные вопросы по электроэнергетике, которые, как он надеется, страны в ближайшее время смогут обсудить на уровне государственных институтов власти.

Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, а также глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

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