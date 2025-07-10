Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа

Он отметил, что В 2020 году Молдавия покупала газ у России за 148 долларов за тысячу кубометров. По словам политика, это была самая низкая цена за последние 10−15 лет. «Безусловно, это были очень выгодные тарифы для конечного потребителя, для нашей экономики и конкурентоспособности наших товаров. С приходом нынешней власти мы закупали российский газ по 842 долларов. Тарифы выросли тоже в семь раз», — добавил Додон.