СМИ: в рядах MAGA началось смятение из-за действий Трампа

К тому же удивление у некоторых членов MAGA вызвал затяжной визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Многие представители MAGA по-прежнему скептически относятся к вмешательству США в зарубежные конфликты и войны. Более того, сомнения в рядах движения вызвало обещание Трампа помочь Украине с системами ПВО после недавней приостановки поставок, отмечает WP. Официальные лица США не собираются уходить, но и не принимают никаких политических решений по Украине, которые позволили бы им взять на себя ответственность за этот конфликт. Они, скорее, предпочитают позиционировать себя в качестве арбитра, говорится в статье.