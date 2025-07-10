СМИ: в рядах MAGA началось смятение из-за действий Трампа

Согласно статье, разочарование и гнев охватили некоторых из самых преданных сторонников Трампа: они опасаются, что он откажется от обещаний, имеющих решающее значение для движения MAGA. Трамп теперь ратует за то, чтобы избавить массы трудовых мигрантов от депортации. Дело преступника Джеффри Эпштейна, о котором Трамп обещал рассказать всю правду, закрыто. К тому же он заявил, что отправит больше оружия Украине всего через несколько дней после того, как ведущие члены MAGA приветствовали решение Пентагона прекратить поставки.
MAGA никогда не была в таком смятении, как за последние 72 часа.
Решение Трампа о массовой амнистии иммигрантов вызвало бурную реакцию со стороны видных деятелей MAGA, таких как Стивен Бэннон, бывший стратег предвыборной кампании Трампа и советник Белого дома, и Чарли Кирк, глава Turning Point USA. Позднее Трамп заявил, что речь не идет о массовой амнистии, а всего лишь об «инициативе по защите некоторых работников». Однако высокопоставленный чиновник администрации заверил, что никаких новых законодательных инициатив на этот счет не разрабатывается. По его словам, идет «оптимизация существующих визовых программ».
Трамп признал, что «серьезные праворадикальные люди» в его политической базе «могут быть не совсем довольны» его решение отказаться от депортации мигрантов, но добавил, что в конечном счете они поймут его.
Кроме того, представителей MAGA расстроила неспособность администрации выполнить обещание о новых разоблачениях по делу Эпштейна. В минувшие выходные Министерство юстиции США объявило, что проведенное им расследование не выявило ничего нового по этому делу, опровергнув многолетние теории заговора, которые ранее выдвигали чиновники администрации.
После этого некоторые правые представители MAGA обвинили федеральное правительство в массовом сокрытии информации, направленной на защиту влиятельных сообщников Эпштейна, и подвергли сомнению официальную версию его смерти. Однако Трамп заявил, что это дело «больше не имеет большого значения». Вслед за этим его влиятельные сторонники, включая ультраправую политическую активистку Лору Лумер, призвали уволить генерального прокурора США Пэм Бонди.
Как человек, который голосовал за президента, много агитировал за президента… я полагаю, что даже люди, которые полностью согласны с основной частью повестки дня MAGA, думают: «На самом деле, это уже слишком».
К тому же удивление у некоторых членов MAGA вызвал затяжной визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Многие представители MAGA по-прежнему скептически относятся к вмешательству США в зарубежные конфликты и войны. Более того, сомнения в рядах движения вызвало обещание Трампа помочь Украине с системами ПВО после недавней приостановки поставок, отмечает WP. Официальные лица США не собираются уходить, но и не принимают никаких политических решений по Украине, которые позволили бы им взять на себя ответственность за этот конфликт. Они, скорее, предпочитают позиционировать себя в качестве арбитра, говорится в статье.
Бэннон, ведущий ежедневного ток-шоу War Room, популярного среди членов MAGA, во вторник призвал свою аудиторию продолжать подталкивать Трампа к тому, для чего они его избрали.
Давайте не будем говорить: «О боже! Он собирается воевать в Иране. Его втягивают в войну на Украине. Он продвигает амнистию. Что с делом Эпштейна?» Вы состоите в бойцовском клубе. А чем мы занимаемся в бойцовском клубе? Мы сражаемся!