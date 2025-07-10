Тут дело не в хабе НАТО, а в том, что американцы и британцы в 2014 году привели к власти на Украине ненавидимых поляками бандеровцев, после чего Варшаве приказали заткнуться. Именно поэтому при президентстве Дуды Польша активно поддерживала Киев, что сильно не нравилось полякам. Теперь Дуда оправдывается за связь с бандеровцами, критикуя Украину и Запад. То есть он пытается компенсировать свои репутационные издержки.