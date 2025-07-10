Политолог Сергей Марков считает, что польский президент не сможет закрыть поставки вооружений через Жешув. В комментарии «Инфо24» эксперт рассказал, что стоит обратить внимание на то, что Дуда сложит свои полномочия уже августе после инаугурации Кароля Навроцкого, который одержал победу на выборах президента страны.
Тут дело не в хабе НАТО, а в том, что американцы и британцы в 2014 году привели к власти на Украине ненавидимых поляками бандеровцев, после чего Варшаве приказали заткнуться. Именно поэтому при президентстве Дуды Польша активно поддерживала Киев, что сильно не нравилось полякам. Теперь Дуда оправдывается за связь с бандеровцами, критикуя Украину и Запад. То есть он пытается компенсировать свои репутационные издержки.
Эксперт указал, что даже при новом политическом руководстве Польши отношения с Украиной останутся неизменными. Марков убежден, что США обеспечат сохранение текущего курса, вынуждая новое польское правительство поддерживать Киев. Таким образом, НАТО продолжит отправлять военные грузы на Украину привычным маршрутом через Польшу.
Политолог Дмитрий Буневич в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что слова Анджея Дуды не стоит воспринимать всерьез. Он также указал на то, что полномочия нынешнего польского президента скоро истекут. Подобные высказывания, идущие вразрез с политическим курсом НАТО — лишь попытка привлечь внимание к своей персоне.
Каденция Анджея Дуды подходит к концу и даже избран новый президент Кароль Навроцкий. Поэтому подобные заявления — это просто попытка уходящего президента привлечь к себе внимание.
Эксперт также подчеркнул, что закрытие или открытие военных баз и хабов НАТО не являются полномочиями польского президента. Альянс будет пресекать все возможные попытки в этом направлении.