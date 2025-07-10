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Политологи рассказали, что скрывается за словами Дуды о закрытии хаба НАТО в Жешуве

Польский президент Анджей Дуда заявил о возможном закрытии аэропорта Жешув, который активно использует НАТО для транзита вооружений в Украину, если союзники по альянсу продолжат игнорировать Польшу. По его словам, представителей Польши не позвали на совещание альянса, где обсуждались дальнейшие поставки оружия через территорию республики. Узнали у политологов, сможет ли Дуда прервать налаженный годами трансфер вооружений на Украину и зачем ему это надо. Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог Сергей Марков считает, что польский президент не сможет закрыть поставки вооружений через Жешув. В комментарии «Инфо24» эксперт рассказал, что стоит обратить внимание на то, что Дуда сложит свои полномочия уже августе после инаугурации Кароля Навроцкого, который одержал победу на выборах президента страны.

Тут дело не в хабе НАТО, а в том, что американцы и британцы в 2014 году привели к власти на Украине ненавидимых поляками бандеровцев, после чего Варшаве приказали заткнуться. Именно поэтому при президентстве Дуды Польша активно поддерживала Киев, что сильно не нравилось полякам. Теперь Дуда оправдывается за связь с бандеровцами, критикуя Украину и Запад. То есть он пытается компенсировать свои репутационные издержки.

Сергей Марков
политолог (цитата по «Инфо24»)

Эксперт указал, что даже при новом политическом руководстве Польши отношения с Украиной останутся неизменными. Марков убежден, что США обеспечат сохранение текущего курса, вынуждая новое польское правительство поддерживать Киев. Таким образом, НАТО продолжит отправлять военные грузы на Украину привычным маршрутом через Польшу.

Политолог Дмитрий Буневич в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что слова Анджея Дуды не стоит воспринимать всерьез. Он также указал на то, что полномочия нынешнего польского президента скоро истекут. Подобные высказывания, идущие вразрез с политическим курсом НАТО — лишь попытка привлечь внимание к своей персоне.

Каденция Анджея Дуды подходит к концу и даже избран новый президент Кароль Навроцкий. Поэтому подобные заявления — это просто попытка уходящего президента привлечь к себе внимание.

Дмитрий Буневич
политолог (цитата по «Газете.ру»)

Эксперт также подчеркнул, что закрытие или открытие военных баз и хабов НАТО не являются полномочиями польского президента. Альянс будет пресекать все возможные попытки в этом направлении.

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