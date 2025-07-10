Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста

«Защита опротестует продление домашнего ареста Гуцул», — сказала Байрам.
Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы Гагаузии. Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.
По словам адвоката, в ходе процесса на суд оказывалось давление через письмо Службы информации и безопасности, которое не имело отношения к рассматриваемому делу.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.