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Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста

КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалует решение суда о продлении ее домашнего ареста, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.

Источник: © РИА Новости

«Защита опротестует продление домашнего ареста Гуцул», — сказала Байрам.

Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы Гагаузии. Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.

По словам адвоката, в ходе процесса на суд оказывалось давление через письмо Службы информации и безопасности, которое не имело отношения к рассматриваемому делу.

Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.