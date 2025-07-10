Генштаб выступил с заявлением об учениях Беларуси и России «Запад-2025»

Глава Генштаба отметил: для того, чтобы снизить напряженноость, подтвердить приверженность мирным инициативам, реализовать комплекс мер доверия по политике безопасности вблизи границ, были предприняты определенные шаги, связанные с удалением основных эпизодов учений от западных и южных границ, чтобы никого не провоцировать, не создавать условий для волнения (подробнее — здесь).