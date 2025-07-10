Генштаб выступил с заявлением об учениях Беларуси и России «Запад-2025». Подробности в интервью sb.by озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-майор Павел Муравейко.
Глава Генштаба отметил: для того, чтобы снизить напряженноость, подтвердить приверженность мирным инициативам, реализовать комплекс мер доверия по политике безопасности вблизи границ, были предприняты определенные шаги, связанные с удалением основных эпизодов учений от западных и южных границ, чтобы никого не провоцировать, не создавать условий для волнения (подробнее — здесь).
— Кроме того, уменьшили численность, состав войск. Мы пригласили иностранных наблюдателей и готовы их допустить ознакомиться со всеми эпизодами и вариантами учения, — уточнил Павел Муравейко.
По его словам, вся шумихха вокруг учений «Запад-2025» фактически зеркально отражает ситуацию 15 — 17-летней давности.
— Думаю, все помнят «Запад-2009», где по всей Европе звонили в колокола, мол, сейчас произойдет российская агрессия на Европу и учение — это прикрытие, якобы сюда приехало 200 тысяч российских солдат, которые готовы наступать на Прибалтику, — напомнил начальник Генерального штаба.
Представитель Минобороны обратил внимание, что учение тогда закончилось, российские войска уехали, а белорусские подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.
— А что произошло в самой Европе? Как бы реагируя на «Запад-2009», там появились батальонные тактические группы. И уже столько лет их количество только возрастает, — заметил Муравейко.
Он уточнил, что сегодня в Европе батальонных тактических групп уже 19, и десять из них расположены в сопредельных с Беларусью странах.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».
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