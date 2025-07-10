Резкие паузы в помощи Украине мешают ей удерживать территории, пишут СМИ

Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное «оборонительное вооружение». Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину.