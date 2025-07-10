Лукашенко появился на публике в рубашке от ателье Совмина в Минске

«Комсомолка» в 2019-м рассказывала, что отдельного специалиста, который работал бы только над костюмами для президента Беларуси, в указанном ателье не было. Одна из портних, Татьяна, рассказывала, что шьет пиджаки и для главы государства, и для других людей.