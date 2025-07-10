Лукашенко появился на публике в рубашке от ателье Совмина в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область, которая состоялась 8 июля, появился на публике в рубашке от ателье Совета министров в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Лукашенко раздает стиль, а Пул Первого сдает пароли-явки», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что журналист Константин Придыбайло заинтересовался рубашкой, в которой глава государства находился в Могилевской области. Отмечается, что рубашка была пошита в минском ателье LineA, которое более известно как «совминовское», из ткани оршанского льнокомбината.
«Комсомолка» в 2019-м рассказывала, что отдельного специалиста, который работал бы только над костюмами для президента Беларуси, в указанном ателье не было. Одна из портних, Татьяна, рассказывала, что шьет пиджаки и для главы государства, и для других людей.
— Когда первый раз шили костюм Александру Лукашенко, конечно, было волнительно, сердечко стучало, а потом как-то перестаешь волноваться, даже руки не дрожат, — признавалась портниха.
Она добавляла, что фасон и цвета костюма для главы государства всегда одинаковые, в основном это синяя гамма. Татьяна отмечала, что иногда серая, также был один костюм коричневого цвета.
— Шьем здесь костюмы и для Николая Лукашенко, — отмечала портниха.
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