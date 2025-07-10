Итоги переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио. Главное

Встреча Лаврова и Рубио была включена в программу мероприятий по линии АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщает РИА Новости.
С российской стороны на переговорах, кроме главы МИД, присутствовали: и. о. директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин. США на переговорах, кроме госсекретаря, представляли: замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.
Заявление МИД РФ по итогам встречи
В повестку встречи вошли вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса, ситуацией на Ближнем Востоке, в частности в Иране и Сирии, сообщили в МИД России.
Участники переговоров подтвердили:
- обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций;
- необходимость восстановления российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества,
- стремление к беспрепятственным контактам между обществами двух стран.
Российская сторона в ходе встречи акцентировала внимание на актуальности восстановления авиасообщения между странами.
Ключевые заявления Рубио после переговоров с Лавровым
- Диалог с Лавровым был «откровенным» и переговоры имеет высокую значимость.
- Во время переговоров российская сторона передала предложения для составления общего плана урегулирования украинского кризиса. МИД РФ представил новые идеи для составления «дорожной карты» по достижению перемирия.
- США и Россия будут вступать в контакт для обсуждения острых вопросов «всякий раз, когда есть такая возможность».
- Штаты продолжат поставлять Киеву оружие и снабжение не останавливалось.
- Украине требуются батареи Patriot. Системы есть в наличии в странах Европы, в том числе в Испании и ФРГ. Белый дом обсуждает с союзниками вопрос отправки Patriot Киеву.
- Администрация Трампа и сам американский президент разочарованы и раздражены отсутствием позитивных изменений в процессе мирных переговоров.
Напомним, предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась в Эр-Риярде в феврале 2025 года. Это были первые после многолетней паузы российско-американские переговоры.