Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоги переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио. Главное

10 июня в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Марко Рубио. Рассказываем о главных темах диалога и ключевых заявлениях сторон по итогам переговоров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре
Источник: Official State Department photo by Freddie Everett

Встреча Лаврова и Рубио была включена в программу мероприятий по линии АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщает РИА Новости.

С российской стороны на переговорах, кроме главы МИД, присутствовали: и. о. директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин. США на переговорах, кроме госсекретаря, представляли: замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.

Заявление МИД РФ по итогам встречи

В повестку встречи вошли вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса, ситуацией на Ближнем Востоке, в частности в Иране и Сирии, сообщили в МИД России.

Участники переговоров подтвердили:

  • обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций;
  • необходимость восстановления российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества,
  • стремление к беспрепятственным контактам между обществами двух стран.

Российская сторона в ходе встречи акцентировала внимание на актуальности восстановления авиасообщения между странами.

Ключевые заявления Рубио после переговоров с Лавровым

  • Диалог с Лавровым был «откровенным» и переговоры имеет высокую значимость.
  • Во время переговоров российская сторона передала предложения для составления общего плана урегулирования украинского кризиса. МИД РФ представил новые идеи для составления «дорожной карты» по достижению перемирия.
  • США и Россия будут вступать в контакт для обсуждения острых вопросов «всякий раз, когда есть такая возможность».
  • Штаты продолжат поставлять Киеву оружие и снабжение не останавливалось.
  • Украине требуются батареи Patriot. Системы есть в наличии в странах Европы, в том числе в Испании и ФРГ. Белый дом обсуждает с союзниками вопрос отправки Patriot Киеву.
  • Администрация Трампа и сам американский президент разочарованы и раздражены отсутствием позитивных изменений в процессе мирных переговоров.

Напомним, предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась в Эр-Риярде в феврале 2025 года. Это были первые после многолетней паузы российско-американские переговоры.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше