МИД РФ ожидает скорого согласования даты переговоров с США

«Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены», — сказал Сергей Рябков на пресс-конференции.
После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности. Затем Россия и США решили перенести переговоры в свои столицы и следующая встреча должна была пройти в Москве. Однако американская сторона предложила отложить консультации.
После сегодняшней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой, поскольку стороны так или иначе должны поддерживать отношения.