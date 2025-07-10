Глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко ушел в отставку

Напомним, Юрий Мариненко возглавлял администрацию Волгодонска с 12 апреля 2024 года. В разные годы до этого назначения специалист проходил службу в органах внутренних дел России (с 1990 по 2024 год) и в Пограничных войсках КГБ СССР (с 1987 по 1989 год).