Глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко ушел в отставку

В Ростовской области пост главы администрации Волгодонска покинул Юрий Мариненко. Эту информацию журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили местные власти.
По информации администрации, чиновник решил оставить должность по собственному желанию. В группе VK волгодонской городской думы говорится, что управленец планирует перейти на новое место работы.
Кадровое изменение утвердили депутаты гордумы сегодня, 10 июля. Глава администрации должен исполнять свои обязанности до 13 июля. Параллельно был открыт отбор на замещение вакантной должности, заседание конкурсной комиссии состоится 29 августа.
Напомним, Юрий Мариненко возглавлял администрацию Волгодонска с 12 апреля 2024 года. В разные годы до этого назначения специалист проходил службу в органах внутренних дел России (с 1990 по 2024 год) и в Пограничных войсках КГБ СССР (с 1987 по 1989 год).