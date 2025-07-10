В Белоруссии назвали Россию ориентиром в сфере военного строительства

«Самый большой упор (в сотрудничестве с другими странами в военной сфере — ред.) мы делаем на нашего стратегического союзника и партнера — Российскую Федерацию. Страна, имеющая боевой опыт, осваивающая современные системы. Это кладезь знаний для развития основных направлений военного строительства», — сказал Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня», видео которого опубликовано в его YouTube-канале.
Муравейко подчеркнул, что в целом Белоруссия изучает опыт военного строительства многих стран мира.
«Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами по ОДКБ, с Казахстаном, с Кыргызстаном…» — сказал он. Среди партнеров из стран «дальней дуги» Муравейко назвал Мьянму и Китай. «Партнеры из дальней дуги… Мы тоже изучаем их опыт и активно смотрим на те моменты, которые сегодня ими внедряются в боевую подготовку, боевую действительность. Есть, чему поучиться, фактически в каждой стране, но есть, чему поучиться, и у нас», — сказал он.
Муравейко отметил, что в Белоруссию приезжают на совместные учения военнослужащие других стран, например, совместные учения проходят со странами ОДКБ, с Китаем. «Мы замахнулись сегодня на страны дальней дуги для того, чтобы провести совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Я уверен, что они пройдут на очень высоком уровне и только благоприятные впечатления оставят у наших партнеров», — подчеркнул он.