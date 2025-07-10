В Белоруссии назвали Россию ориентиром в сфере военного строительства

«Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами по ОДКБ, с Казахстаном, с Кыргызстаном…» — сказал он. Среди партнеров из стран «дальней дуги» Муравейко назвал Мьянму и Китай. «Партнеры из дальней дуги… Мы тоже изучаем их опыт и активно смотрим на те моменты, которые сегодня ими внедряются в боевую подготовку, боевую действительность. Есть, чему поучиться, фактически в каждой стране, но есть, чему поучиться, и у нас», — сказал он.