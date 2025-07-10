Радий Хабиров рассказал о развитии гребного спорта в Башкирии

Гребной слалом — очень красивый, яркий, зрелищный вид спорта. Здорово, что всё больше мальчишек и девчонок нашей республики начинают им заниматься. Сформировали дополнительно группу из 80 человек. И для меня это главный показатель того, что мы всё делаем правильно. Пусть наши ребята занимаются спортом. Это хороший вклад в их будущее и будущее республики.