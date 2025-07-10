Радий Хабиров рассказал о развитии гребного спорта в Башкирии

«Башкортостан по праву становится центром гребного слалома. В прошлом году в Уфе, в микрорайоне Инорс, мы открыли современный комплекс по этому виду спорта. И впервые проводим здесь сразу два больших события — Первенство страны среди юниоров и Всероссийские соревнования “Юность России”.
Гребной слалом — очень красивый, яркий, зрелищный вид спорта. Здорово, что всё больше мальчишек и девчонок нашей республики начинают им заниматься. Сформировали дополнительно группу из 80 человек. И для меня это главный показатель того, что мы всё делаем правильно. Пусть наши ребята занимаются спортом. Это хороший вклад в их будущее и будущее республики.
С президентом Федерации гребного слалома России Сергеем Папушем обсудили, что в следующем году планируем приступить к строительству второй очереди комплекса. Это административно-бытовой корпус, где будут тренерская, спортзал, тренажёрная.
Очень доволен, что мы оживили это место в Инорсе. Здесь были заросли, а сейчас это ещё одна точка притяжения для жителей города и наших гостей", — поделился он в своих соцсетях.
Радий Хабиров добавил, что соревнования будут идти до 13 июля и пригласил уфимцев прийти и поболеть за ребят.