Политологи: переговоры Лаврова и Рубио не принесли новых идей по Украине

После прививки «мачизма» от CNN (сюжет «разбомбить Москву и Пекин») Трамп зажат внутри своей команды между сторонниками усиления давления на Россию и сторонниками сохранения status quo (когда можно по сути ничего делать, но ежедневно то грозить Путину, то расхваливать его). Вот Рубио и пытается балансировать между этими лагерями, предлагая повод для откладывания Трампом решения как по законопроекту о 500% санкциях, так и по согласованию новых пакетов вооружений Украине.