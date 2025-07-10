Политологи: переговоры Лаврова и Рубио не принесли новых идей по Украине

Переговоры Лаврова и Рубио сегодня можно назвать краеугольными — Россия и США переходят в режим конфронтации, поскольку Дональд Трамп не смог найти ничего, что побудило бы Владимира Путина пойти на уступки по Украине (например, заморозить текущую линию фронта). Такое мнение высказал американист Алексей Наумов. По словам эксперта, «вопрос в глубине этой конфронтации». По мнению Наумова, «Трамп не считает Россию значительной угрозой», противодействие РФ будет продиктовано желанием завершить конфликт.
Москва, судя по осторожным заявлениям Кремля, пока тоже не считает отношения с США безвозвратно утраченными: полагаю, в России считают, что когда сопротивление Украины будет сломлено, с Вашингтоном все равно удастся договориться — вести с фронта для России при этом приходят вполне удачные, и останавливать наступление у нее нет никакого резона.
По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва озвучила новые предложения по Украине. Политолог Александр Асафаров в беседе с «Лентой.ру» усомнился в том, что на переговорах были продемонстрированы какие-то новые подходы.
Я вижу старые подходы, начиная с первого срока Трампа: обсуждение поставок, санкции. И здесь Рубио, который пару месяцев назад говорил, что украинский кризис — это прокси-конфликт между Россией и США, вряд ли придумал что-то новое за своего руководителя. Однако конструктив, а не политические декларации могут обсуждаться именно в таких форматах.
Все важные решения по Украине по-прежнему принимаются за закрытыми дверями, отмечает эксперт. Во многом, это обусловлено тем, чтобы не давать лишнюю информацию Зеленскому. Асафаров пояснил, что глава киевского режима может публично реагировать на такие встречи, поскольку собственные переговоры с Рубио он также расценивает как успешные.
После прививки «мачизма» от CNN (сюжет «разбомбить Москву и Пекин») Трамп зажат внутри своей команды между сторонниками усиления давления на Россию и сторонниками сохранения status quo (когда можно по сути ничего делать, но ежедневно то грозить Путину, то расхваливать его). Вот Рубио и пытается балансировать между этими лагерями, предлагая повод для откладывания Трампом решения как по законопроекту о 500% санкциях, так и по согласованию новых пакетов вооружений Украине.