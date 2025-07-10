Германия поддерживает контакты с «Талибаном» на техническом уровне

«Мы не признаем де-факто режим талибов в качестве законного правительства Афганистана. Мы поддерживаем контакты на техническом уровне с представителями фактического правительства Афганистана, в частности, через офис связи по Афганистану, расположенный в Дохе. Так было и так есть, нет никаких контактов со стороны министерства внутренних дел ФРГ, выходящих за рамки этого», — заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в Вене. Трансляция пресс-конференции велась на сайте австрийского МИД.