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Германия поддерживает контакты с «Талибаном» на техническом уровне

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Источник: © РИА Новости

«Мы не признаем де-факто режим талибов в качестве законного правительства Афганистана. Мы поддерживаем контакты на техническом уровне с представителями фактического правительства Афганистана, в частности, через офис связи по Афганистану, расположенный в Дохе. Так было и так есть, нет никаких контактов со стороны министерства внутренних дел ФРГ, выходящих за рамки этого», — заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в Вене. Трансляция пресс-конференции велась на сайте австрийского МИД.

При этом Вадефуль отметил, что Германия продолжит наблюдать за ситуацией в Афганистане.

«Серьезную озабоченность вызывает гуманитарная ситуация там и ситуация с правами человека в Афганистане, в частности положение женщин и девочек. Мы как правительство ФРГ продолжим ясно выражать эту обеспокоенность де-факто режиму талибов», — добавил он.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт 3 июля заявил, что считает возможным переход к прямым переговорам с движением «Талибан» для депортации из страны преступников с афганским гражданством. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Германия на данном этапе не планирует признавать правительство «Талибана» в Афганистане, несмотря на возможность начала прямых переговоров с ним.