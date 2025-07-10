«Давайте представим, что бы мы делали, если бы жили в деревне, где правит мафиозный босс. Мы можем называть его “папочка”, “отец” или “крестный отец”, как считаем нужным. Должны ли мы склонять головы, подчиняться и платить деньги за защиту или мы должны противостоять шантажу?» — задался вопросом журналист.
Как считает Андресен, если не оказывать сопротивления, угрозы и насилие никогда не закончатся. По его словам, Трампу стоит дать понять, что Норвегия не подчиняется «диктату военной верхушки, которой управляет главарь мафии».
Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.