В одной из стран НАТО взбунтовались против требований Трампа

«Давайте представим, что бы мы делали, если бы жили в деревне, где правит мафиозный босс. Мы можем называть его “папочка”, “отец” или “крестный отец”, как считаем нужным. Должны ли мы склонять головы, подчиняться и платить деньги за защиту или мы должны противостоять шантажу?» — задался вопросом журналист.