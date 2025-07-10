США впервые присоединились к встрече «коалиции желающих» по помощи Украине

«Мы должны переориентировать нашу работу на подготовку к миру, добиваясь его путем принуждения Путина к переговорам. Это скоординированное давление даст результат», — cказал Кир Стармер на встрече. «Я думаю, что это явный знак и наглядный пример единства, ради которого мы продолжаем работать ради безопасности Украины и нашей собственной безопасности», — отметила Джорджа Мелони. Так она прокомментировала участие США во встрече «коалиции желающих».