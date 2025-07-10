Еще одна пощечина президенту: громкие скандалы, в которых были замешаны политики

Между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит произошла ссора, в ходе которой главу семейства унизили. «Вечерняя Москва» вспомнила другие скандалы, в которых были замешаны политики.
Ссоры на высоте.
Инцидент произошел в ходе официального визита на базу Нортхолт в Великобритании. В момент выхода пары из самолета Брижит отказалась брать мужа за протянутую им руку и самостоятельно, «по-мужски», спустилась с трапа. Господин Макрон был вынужден руку опустить и неловко повернуться к встречающим чету принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.
А ведь в сети еще не утихли обсуждения прошлой ссоры четы Макронов: в мае, когда президент Франции с супругой прибыли во Вьетнам и дверь президентского самолета распахнулась, камеры засняли, как первая леди Франции дала своему супругу пощечину.
Скандальные ситуации становятся достоянием общественности. Люди внимательно следят за теми, кто достиг олимпа: артистического, спортивного или политического, уверен политолог, доктор политических наук и профессор Андрей Кошкин.
— Эти персоны всегда в фокусе внимания публики. Многим хотелось бы иметь больше информации о них, особенно закулисных историй. Запретный плод сладок. Поэтому из этого делают шоу, — считает Кошкин.
Вспомним первого президента Турции Мустафу Кемаля Ататюрка. С одной стороны, этот лидер провел целый ряд важных экономических реформ. В то же время он увлекался спиртным и умер от цирроза печени.
Самые громкие скандалы 2024 года.
— Первый президент России Борис Ельцин работал с документами только 10- 12 дней в месяц, а остальное время «дирижировал оркестром». В сети до сих пор можно найти видео с его пьяными выходками.
После этих видео многие задавались вопросом: какому человеку мы доверили страну?
— Когда бизнесмен Илон Маск появился на публике с подбитым глазом, людям сразу стали интересны причины. Тогда предприниматель сказал Дональду Трампу, что якобы игрался с сыном, а на самом деле подрался с министром финансов, — размышляет Кошкин.
Так кутить неприлично.
Не отличился примерной репутацией и бывший канцлер Германии Олаф Шольц. Многие помнят, как после закрытой вечеринки Социал-демократической партии с участием Шольца в сети появилась информация о восьми женщинах, которые заявили, что пострадали от подмешанных им «наркотиков изнасилования».
В конце 2021 года, в самый разгар пандемии коронавируса, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал объектом скандала после того, как устроил громкую вечеринку во время действовавшего в стране локдауна.
Кто и зачем украл из Музея восковых фигур статую Эмманюэля Макрона.
А в 2013 году бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обвиняли в интимной связи за деньги с 17-летней девушкой из Марокко. Причем говорили о десятках таких эпизодов.
Не лучше нас с тобой.
Семейный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наталья Ярославцева считает, что люди следят за публичными личностями, так как проще обсуждать других, чем самого себя.
— Но люди обычно обсуждают то, что их цепляет. А это то, что есть в них самих. Поэтому когда скандал случается с другим, то выплывают закрытые теневые отношения: человек следит за тем случаем, в котором он сам поступил бы так же, как эти люди. При этом зная, что так поступать нельзя, — заключает Ярославцева.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты России:
— Политикам важно поддерживать имидж на публике: от этого зависит доверие избирателей. Более того, некоторые такие действия в СМИ даже готовят специально. Как-то премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли на вопрос «Вы видели, что пишут о вас британские газеты?» ответил: «Мне не важно что, главное, чтобы писали каждый день».