Еще одна пощечина президенту: громкие скандалы, в которых были замешаны политики

— Но люди обычно обсуждают то, что их цепляет. А это то, что есть в них самих. Поэтому когда скандал случается с другим, то выплывают закрытые теневые отношения: человек следит за тем случаем, в котором он сам поступил бы так же, как эти люди. При этом зная, что так поступать нельзя, — заключает Ярославцева.