Шор прокомментировал введение американских пошлин на товары из Молдавии

Ранее в четверг вице-премьер республики Дойна Нистор сообщила, что США с 1 августа введут 25-процентный таможенный тариф на товары из Молдавии, что меньше первоначально предложенного 31%.
«Мощный удар для наших производителей, особенно виноделов. Алкоголь — основа молдавского экспорта в США. Итак, американский рынок отпадает. Куда власти будут отправлять молдавское вино? В Евросоюз? А выход есть, и я о нем всегда говорил. Это рынки России и ЕАЭС», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он выразил сожаление, что властей страны не волнуют проблемы, с которыми столкнутся местные экономические агенты. «Страны ЕАЭС торгуют между собой без применения таможенных пошлин и сборов. Даже с Молдавии, которая с подачи (президента Майи) Санду ведет агрессивную антироссийскую политику, наши стратегические партнеры не берут таможенную пошлину», — добавил Шор.
США занимали 14-е место среди торговых партнеров Молдавии с долей 2,5% в прошлом году. При этом экспорт молдавских товаров в США в последние месяцы сократился на 40%. Правительство Молдавии изучает альтернативные рынки сбыта, особенно в Евросоюзе, куда уже направляется три четверти молдавской продукции.
Ранее правительство Молдавии неоднократно заявляло о реализации программ поддержки экономики.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.