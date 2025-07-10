Шор прокомментировал введение американских пошлин на товары из Молдавии

«Мощный удар для наших производителей, особенно виноделов. Алкоголь — основа молдавского экспорта в США. Итак, американский рынок отпадает. Куда власти будут отправлять молдавское вино? В Евросоюз? А выход есть, и я о нем всегда говорил. Это рынки России и ЕАЭС», — написал Шор в своем Telegram-канале.