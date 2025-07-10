NYT: законопроект об антироссийских санкциях вызывает споры в США

Законопроект, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, набирает обороты на Капитолийском холме: его поддержали уже 83 конгрессмена от обеих партий, говорится в статье. Сенатор Джон Тьюн в среду заявил, что был достигнут «существенный прогресс» по вопросам введения «антироссийских санкций, усиления влияния президента США Дональда Трампа за столом переговоров и содействия прекращению кровопролития на Украине».
Однако Трамп настаивает, что ему нужна полная свобода действий для определения сроков и применения любых санкций, в противном случае он не поддержит законопроект.
Они раскритиковали прошлые решения Трампа о приостановке антироссийских санкций, утверждая, что это подорвало поддержку Украины со стороны США.
Некоторые аналитики предполагают, что законопроект, в случае его одобрения, может нанести гораздо больший удар по экономике России, чем все ранее введенные санкции, отмечает NYT. «Экономические последствия законопроекта очевидны», — заявил Бен Харрис, вице-президент и директор Программы экономических исследований Института Брукингса, который в администрации Джо Байдена участвовал в разработке предыдущих попыток ограничить доходы России от продажи нефти.
По этой причине законопроект следует считать «одновременно смелым и рискованным», подчеркнул он.
Но другие аналитики предупреждают, что потребуется время, чтобы санкции, предусмотренные законопроектом, ударили по России достаточно сильно, чтобы вынудить Кремль к переговорам, и что Трамп может не выполнить многие из них, говорится в статье.
Главным достижением законопроекта, по его мнению, является удержание темы санкций в повестке, однако это «не изменит ход конфликта и европейским лидерам не следует возлагать на законопроект слишком большие надежды».
Российские официальные лица, похоже, разделяют этот скепсис. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг обвинил сенаторов, разрабатывавших законопроект, в попытке подорвать нормальное взаимодействие между США и Россией, и отметил, что шаги, которые они предпринимают, будут «вредны для самих США».
* сенатор Линдси Грэм внесен в РФ в список экстремистов и террористов