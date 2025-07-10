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Захарова прокомментировала слухи о подмигивании Рубио Лаврову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 июля прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru» заявления о том, что госсекретарь США Марко Рубио якобы подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову перед встречей в Куала-Лумпуре после вопроса об очередных санкциях против российской стороны.

Источник: РИА "Новости"

В этот день журналистка CNN Кайли Этвуд на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) заявила, что на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН Рубио подмигнул Лаврову.

«В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, но после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — написала она.

По мнению представителя российского МИДа, задававший вопрос о санкциях человек походил на американского актера и режиссера Дэнни Де Вито.

«Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито», — отметила Захарова.

Лавров и Рубио встретились в Куала-Лумпуре ранее в этот день. В ходе переговоров они подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Была подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования дипмиссий.

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