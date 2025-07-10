Захарова прокомментировала слухи о подмигивании Рубио Лаврову

В этот день журналистка CNN Кайли Этвуд на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) заявила, что на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН Рубио подмигнул Лаврову.
«В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, но после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — написала она.
По мнению представителя российского МИДа, задававший вопрос о санкциях человек походил на американского актера и режиссера Дэнни Де Вито.
«Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито», — отметила Захарова.
Лавров и Рубио встретились в Куала-Лумпуре ранее в этот день. В ходе переговоров они подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Была подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования дипмиссий.