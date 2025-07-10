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Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Великобритания и Франция в четверг подписали декларацию о координации «независимых средств ядерного сдерживания», заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Источник: Reuters

«Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза Европейскому континенту вызовет ответные действия со стороны наших двух стран», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эти договоренности уже раскритиковали во Франции. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Макрона координировать ядерные силы с британцами способствует передаче контроля над ними в руки США.

В начале марта Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы в целом, и призвал начать дискуссию о создании «ядерного зонтика» для ЕС с использованием французского вооружения. Российский МИД услышал в этом высказывании «нотки ядерного шантажа» и подчеркнул, что Москва будет учитывать заявления президента Франции в своем оборонном планировании.

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