Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

В начале марта Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы в целом, и призвал начать дискуссию о создании «ядерного зонтика» для ЕС с использованием французского вооружения. Российский МИД услышал в этом высказывании «нотки ядерного шантажа» и подчеркнул, что Москва будет учитывать заявления президента Франции в своем оборонном планировании.